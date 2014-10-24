Турчинов обіцяє довибори мажоритарників після визволення окупованих територій

Про це сказав голови Верховної Ради України Олександр Турчинов під час зустрічі з делегацією Європейського парламенту зі спостереження за позачерговими виборами до Верховної Ради України, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

У ході зустрічі сторони обговорили питання проведення позачергових парламентських виборів в Україні.

За словами Турчинова, попри неможливість проведення виборів в частині Донецької і Луганської областей та в АР Крим, «влада забезпечить проведення чесного, прозорого та відкритого виборчого процесу на всій території України».

Він зазначив, що на тих територіях, які зараз окуповані, після визволення будуть проведені довибори у мажоритарних округах. «Не зважаючи на всі труднощі, ми почали виборчий процес, тому що українське суспільство потребує оновлення всієї влади», - сказав він, наголосивши, що сподівається на те, що новий парламент зможе сформувати «потужну, демократичну, проєвропейську більшість, яка продовжить процес перетворення України на справжню європейську країну».

В цьому контексті голова Верховної Ради нагадав, що, не чекаючи на обрання нового парламенту, вже почалось реформування судової системи, правоохоронних органів, прокуратури, фіскальних органів та був прийнятий ряд важливих законопроектів щодо боротьби з корупцією.

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«Європейський шлях - стратегічне рішення України і, не зважаючи на спроби російської воєнщини зупинити нас на цьому шляху, ми впевнено просуваємось до Європи», - підсумував він.

У свою чергу голова делегації спостерігачів Європарламенту Андрей Пленкович зазначив, що така численна делегація – 14 європарламентаріїв, «це потужний політичний сигнал щодо важливості процесів, які відбуваються у вашій країні», тому що зазвичай на виборах присутня вдвічі менша делегація. «Ми готові підтримувати Україну на шляху здійснення реформ», - сказав він, наголосивши, що Європа «продовжить надавати Україні допомогу в різних сферах, в тому числі – фінансову».