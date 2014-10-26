На Донбас прибуває військова техніка і солдати з Росії - РНБО (мапа АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий сьогодні на брифінгу в Києві.

«Наші підрозділи продовжують фіксувати прибуття з РФ техніки і живої сили на неконтрольовані українською владою території», - заявив він.

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«Сили АТО готові діяти адекватно ситуації», - запевнив Польовий.

Раніше в РНБО заявили, що за минулу добу бойових втрат серед українських військових на сході України в зоні проведення антитерористичної операції немає.

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