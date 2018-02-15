Польський закон про «заборону бандеризму» скеровано до конституційного суду

Скандальний закон встановлює заборону на "пропагування" у Польщі "ідеології українських націоналістів".

Президент Польщі Анджей Дуда направив закон про Інститут національної пам'яті на розгляд конституційного суду. Про це повідомляє канцелярія президента.

Читайте такожПольський прем’єр поставив Хмельницького в один ряд з Гітлером та Гіммлером "14 лютого цього року президент Республіки Польща Анджей Дуда звернувся до Конституційного суду з проханням розглянути конституційність закону від 26 січня 2018 року про внесення змін до Закону про Інститут національної пам'яті", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, польський Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам’яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропагування в країні ідеології українських націоналістів. Також законом введено кримінальну відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

В МЗС Польщі роз'яснили, що закон стосується лише тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму», і відзначили, що головна мета закону - «боротьба з усіма формами заперечення і спотворення правди про Голокост», а також боротьба з «применшенням відповідальності справжніх виконавців злочину».

Ізраїль виступив категорично проти польського закону про Інститут національної пам'яті. В Ізраїлі вважають, що жоден закон не змінить історичних фактів.

Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що ідея польських парламентаріїв визнати українську націю "злочинною", що відображено у законі про Інститут національної пам’яті, веде в нікуди та провокує реакцію у відповідь.