В Одесі підозрілі «журналісти» контролюють студентів, які фотографують бюлетені в кабінках.

Як повідомили УНІАН в Одеській обласній організації ВО «Комітет виборців України», це відбувається на ділянці №511098 в окрузі №133, розташованій в Одеському державному екологічному університеті, де раніше було зафіксовано фотографування в кабінках.

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«Після приїзду міліції біля кабінок для голосування з'явилося декілька молодих людей спортивної статури, які вимагають, аби студенти показували їм свої мобільні телефони при виході з кабінок. Молоді спортсмени представляються журналістами інтернет-видання «Примор'я». Слід зазначити, що спроба дізнатися, будь-що про це видання не увінчалася успіхом», - відзначили в організації.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі міліція перевіряє інформацію про фотографування бюлетенів студентами Одеського державного екологічного університету.