Бойовики продовжують виселяти мешканців із будинків біля Донецького аеропорту
18:13, 26 жовтня 2014Політика
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Терористи продовжують виселяти жителів Донецька з багатоповерхових квартирних будинків, які розташовані біля аеропорту.
REUTERS
Про це під час брифінгу повідомив представник інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий, пишуть Новости Донбасса.
За його словами, бойовики звозять зброю, займають будівлі та облаштовують там вогневі точки.
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Нагадаємо, раніше колишній голова Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута заявив про загибель не менше 1 тис. терористів у боях за міжнародний аеропорт ім. Прокоф'єва в Донецьку.
Також раніше сьогодні УНІАН повідомляв, що бойовики обстріляли позиції сил АТО біля Нікішиного, Дебальцевого і Донецького аеропорту.
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