Бойовики продовжують виселяти мешканців із будинків біля Донецького аеропорту

Про це під час брифінгу повідомив представник інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий, пишуть Новости Донбасса.

За його словами, бойовики звозять зброю, займають будівлі та облаштовують там вогневі точки.

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Нагадаємо, раніше колишній голова Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута заявив про загибель не менше 1 тис. терористів у боях за міжнародний аеропорт ім. Прокоф'єва в Донецьку.

Також раніше сьогодні УНІАН повідомляв, що бойовики обстріляли позиції сил АТО біля Нікішиного, Дебальцевого і Донецького аеропорту.