У Вінницькій області перевіряють дані про групи невідомих автомобілів під ДВК на двох округах

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив координатор громадянської мережі ОПОРА у Вінницькій області Олег Левченко.

«Наші довготермінові спостерігачі зараз перевіряють інформацію про те, що в 18 окрузі цілі групи на невизначених автомобілях. Зараз фіксуються спостерігачами ці автомобілі, що вони групуються по 5-6 автомобілів й збираються навколо ОВК та окремих дільничних комісій. Така сама ситуація й на 14 виборчому окрузі», - розповів Левченко.

Також він розповів, що у м.Бар на виборчій дільниці №050001 одному із членів комісії погрожували по телефону. «Говорили, що нібито вона (член комісії – УНІАН) вже неодноразово помічена в фальсифікаціях й за гроші своє здоров᾿я не поправите. Такий дзвінок був зроблений одному члену комісії, але саме ця жінка вперше приймає участь у комісії в виборчому процесі», - сказав Левченко.

Він припускає, що «швидше за все це масове відпрацювання – ми повідомили правоохоронні органи номер телефону, з якого телефонували, і час, і місце».

Читайте такожНа Черкащині зупинили виборчу "карусель" (фото, відео)Левченко розповів, що сьогодні в області працює 107 спостерігачів на дільничних виборчих комісіях, а також на ОВК. «Ми будемо спостерігати на ОВК до моменту підписання протоколів про оголошення результатів голосування виборів - це вперше ми таке робимо. Зважаючи на вибори 2012 року, ми вирішили цього разу відстежувати ситуацію до останнього моменту, аж до проголошення результатів на окружних виборчих комісіях», - додав Левченко.

Довідка УНІАН. ОВО №14 з центром у місті Жмеринка включає: місто Жмеринка, Барський, Жмеринський, Літинський, Тиврівський райони. ОВО №18 з центром у місто Іллінці включає: Іллінецький, Липовецький, Немирівський, Оратівський, Погребищенський райони.