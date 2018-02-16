Активісти вимагають під одеською міськрадою відставки Труханова

У мітингу за відставку одеського міського голови взяли участь понад 100 осіб.

Активісти прийшли до будівлі мерії, де сьогодні під головуванням мера Одеси Геннадія Труханова проходить сесія міської ради, і вимагають відставки мера, підозрюваного в розтраті коштів місцевого бюджету.

Читайте такожСправа мера Одеси Труханова: під будівлею суду сталися сутичкиЯк передає кореспондент УНІАН, сьогодні на Думську площу, до будівлі мерії, прийшли понад 100 осіб, серед яких представники Одеської обласної організації ВО «Автомайдан», місцевої організації «Народного Руху України», громадської організації «Зелений лист» та інші.

Біля входу вони провели недовгий мітинг, під час якого заявили, що вимагають відставки Труханова. Люди тримали плакати: «Довіряю справам НАБУ», «Сезон депутатської причетності» та інші. Також присутні скандували: «Труханова - у відставку!».

Як заявив голова міської організації «Народного Руху України» Михайло Кузаконь, сьогодні в будівлі проводить сесію «підозрюваний у заволодінні бюджетними коштами і сьогодні нас продовжують грабувати».

«Вчора ми стали свідками того, що правосуддя в країні відсутнє. Багато хто після вчорашнього рішення Солом'янського райсуду (Труханову обрали запобіжний захід у вигляді особистої поруки нардепа від БПП Дмитра Голубова - УНІАН) деморалізовані, але ми не опускаємо руки ... », - сказав Кузаконь.

Потім люди спробували пройти до будівлі мерії, охорона їх не пускала, мотивуючи тим, що в залі немає місць. Потім почали пропускати, вимагаючи пред'являти паспорти. До зали засідань змогли пройти небагато активістів, більшість залишилася в фойє.

Коли Труханов увійшов до зали, значна частина депутатів зустріла його оплесками, активісти, які перебували в мерії, почали скандувати: «Труханова - у відставку!» І «Слава Україні!».

Перед початком засідання Труханов звернувся до депутатів, подякувавши за підтримку і довіру. Він заявив, що з органами слідства ведеться конструктивна робота і «нашу правоту буде доведено».

«Йде звичайна планова робота. Ми всі співпрацюємо зі слідством і надаємо потрібні матеріали. Ми будемо доводити, що чинили відповідно до закону», - заявив Труханов.

Також на сесії присутні депутат ВР Дмитро Голубов, який взяв Труханова на поруки, і троє представників ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Солом'янський райсуд Києва обрав підозрюваному в заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем меру Одеси Геннадію Труханову запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Поручителем став народний депутат від «БПП» Дмитро Голубов.

14 лютого детективи Національного антикорупційного бюро затримали Труханова та його заступника Павла Вугельмана.

Вони підозрюються в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).

Того ж дня прокурори САП подали до Солом'янського райсуду клопотання про обрання Труханову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 50 млн грн. Крім того, обвинувачення просило суд обрати запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 30 млн грн заступнику Труханова і застави в розмірі по 10 млн грн іншим фігурантам проваджеення.