Клімкін зустрічається з Лавровим у Мюнхені
18:28, 16 лютого 2018Політика
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Зустріч проходить за зачиненими дверима.
Глави МЗС України та РФ зустрічаються у Мюнхені / фото УНІАН
У Мюнхені розпочалася двостороння зустріч міністрів закордонних справ України Павла Клімкіна та Росії Сергія Лаврова.
Читайте такожКлімкін висловив співчуття у зв'язку з катастрофою російського Ан-148Як передає власний кореспондент УНІАН, зустріч проходить в закритому форматі на полях 54-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки.
У журналістів була можливість тільки сфотографувати, як міністр заходить до кімнати переговорів. Міністри прибули у різний проміжок часу.
Раніше Клімкін підтвердив, що зустріч міністрів закордонних справ країн «нормандського формату» на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки переноситься.
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