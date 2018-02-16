Клімкін зустрічається з Лавровим у Мюнхені

Зустріч проходить за зачиненими дверима.

У Мюнхені розпочалася двостороння зустріч міністрів закордонних справ України Павла Клімкіна та Росії Сергія Лаврова.

Читайте такожКлімкін висловив співчуття у зв'язку з катастрофою російського Ан-148Як передає власний кореспондент УНІАН, зустріч проходить в закритому форматі на полях 54-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки.

У журналістів була можливість тільки сфотографувати, як міністр заходить до кімнати переговорів. Міністри прибули у різний проміжок часу.

Раніше Клімкін підтвердив, що зустріч міністрів закордонних справ країн «нормандського формату» на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки переноситься.