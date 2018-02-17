Порошенко закликає залишати відчиненими для України двері в Євросоюз та НАТО

За словами Порошенка, Україна є «щитом» і «мечем» Європи.

Президент України Петро Порошенко закликає партнерів залишати відчиненими для України двері в Європейський Союз і НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час виступу на панельній дискусії «Оборонне співробітництво в ЄС та НАТО: більш європейське, більш тісне, більш спроможне?» в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Читайте такожБлокування Угорщиною засідань комісії Україна-НАТО дратує і Альянс і Київ - Пристайко«Залишайте двері відкритими для України – чи то ЄС або НАТО», - заявив він, додавши, що «зрештою, найбільші здобутки в галузі безпеки приходять завдяки розширенню та трансформації, а не від кроків назад та збереження статус-кво».

За словами президента України, заспокоєння агресора тільки породить подальшу агресію.

«Сьогодні Україна є ключовим полем бою за європейський порядок і структуру безпеки. У цьому контексті Україна є «щитом» і «мечем» Європи. Тому не втрачайте шанс зробити більш справедливий порядок в Європі, підтримуючи нас», - резюмував Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявляє, що російська «гібридна агресія» перетворилася на повноцінну всесвітню «гібридну війну».