"Зло живе в Кремлі": гібридна агресія РФ перетворилася на всесвітню "гібридну війну" - Порошенко

22:30, 16 лютого 2018
Політика
717 0
Порошенко зазначив, що ця війна ведеться на різних рівнях, на різних «полях битв» / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час виступу на панельній дискусії «Оборонне співробітництво в ЄС та НАТО: більш європейське, більш тісне, більш спроможне?» в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки.

«Сьогодні нам нічого не залишається, як визнати, що гібридна війна, яку розв'язала Росія, поступово перетворюється в повноцінну всесвітню гібридну війну, - сказав глава держави.

На переконання Порошенка, ця війна ведеться на різних рівнях, на різних «полях битв».

Читайте такожРосія застосовувала проти України 100 років тому такі ж методи гібридної війни, що й нині – ПорошенкоПрезидент України підкреслив, що у цій війні вже беруть участь багато різних акторів, які, можливо, навіть не усвідомлюють свою руйнівну роль.

Однак, на його переконання, «те зло, яке стоїть за цією війною, одне й те саме і воно живе в Кремлі».

«Давайте визнаємо, що ми не сприйняли серйозно, коли в 2007 році в Мюнхені російський президент оголосив свою війну цивілізованому світу. Російська агресія проти України у 2014 році стала найбільш серйозним та цинічним нападом на демократичні цінності і міжнародний порядок, заснований на правилах. Вона була добре спланована заздалегідь. І коли цей план почав реалізовуватися, було задіяно багато агентів», - наголосив Порошенко.

Він зазначив, що Росія багато років підтримувала маргінальні ультраправі й ультраліві партії.

«Візьміть армії тролів і пропагандистів, що проникають в наші будинки, які не визнають кордонів, не мають моральних принципів і правил. Візьміть фейкові новини, які спотворюють реальність і дезорієнтують наші суспільства. Візьміть кібератаки, націлені на критичну інфраструктуру або навіть виборчі кампанії, що підривають свободу вибору наших громадян. Візьміть хвилі міграції, перш за все, в країни ЄС, які були призначені для дестабілізації його зсередини», - зауважив глава держави.

Як підкреслив Порошенко, ця діяльність супроводжується масовою мілітаризацією Росії, що підтверджується її готовністю використовувати будь-які наявні військові інструменти, в тому числі ядерну зброю.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #гібридна війна#світова війна