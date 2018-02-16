"Зло живе в Кремлі": гібридна агресія РФ перетворилася на всесвітню "гібридну війну" - Порошенко

Президент України підкреслив, що у цій війні вже беруть участь багато різних "акторів", які, можливо, навіть не усвідомлюють свою руйнівну роль.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що російська «гібридна агресія» перетворилася на повноцінну всесвітню «гібридну війну».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час виступу на панельній дискусії «Оборонне співробітництво в ЄС та НАТО: більш європейське, більш тісне, більш спроможне?» в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки.

«Сьогодні нам нічого не залишається, як визнати, що гібридна війна, яку розв'язала Росія, поступово перетворюється в повноцінну всесвітню гібридну війну, - сказав глава держави.

На переконання Порошенка, ця війна ведеться на різних рівнях, на різних «полях битв».

Читайте такожРосія застосовувала проти України 100 років тому такі ж методи гібридної війни, що й нині – ПорошенкоПрезидент України підкреслив, що у цій війні вже беруть участь багато різних акторів, які, можливо, навіть не усвідомлюють свою руйнівну роль.

Однак, на його переконання, «те зло, яке стоїть за цією війною, одне й те саме і воно живе в Кремлі».

«Давайте визнаємо, що ми не сприйняли серйозно, коли в 2007 році в Мюнхені російський президент оголосив свою війну цивілізованому світу. Російська агресія проти України у 2014 році стала найбільш серйозним та цинічним нападом на демократичні цінності і міжнародний порядок, заснований на правилах. Вона була добре спланована заздалегідь. І коли цей план почав реалізовуватися, було задіяно багато агентів», - наголосив Порошенко.

Він зазначив, що Росія багато років підтримувала маргінальні ультраправі й ультраліві партії.

«Візьміть армії тролів і пропагандистів, що проникають в наші будинки, які не визнають кордонів, не мають моральних принципів і правил. Візьміть фейкові новини, які спотворюють реальність і дезорієнтують наші суспільства. Візьміть кібератаки, націлені на критичну інфраструктуру або навіть виборчі кампанії, що підривають свободу вибору наших громадян. Візьміть хвилі міграції, перш за все, в країни ЄС, які були призначені для дестабілізації його зсередини», - зауважив глава держави.

Як підкреслив Порошенко, ця діяльність супроводжується масовою мілітаризацією Росії, що підтверджується її готовністю використовувати будь-які наявні військові інструменти, в тому числі ядерну зброю.