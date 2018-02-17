Лавров заявив, що братиме участь у зустрічі глав МЗС у «нормандському форматі» за умови участі представників Німеччини

За словами глави МЗС РФ, вчора він все обговорив з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що братиме участь у зустрічі глав МЗС країн «нормандського формату» (ФРН, Франція, Україна та Росія) за умови участі представників Німеччини.

Про це він повідомив журналістам на полях Мюнхенської конференції з безпеки, передає РІА «Новости».

"Вчора ми були готові, але несподівано був змушений наш німецький колега полетіти до Берліна. На сьогодні ми дали кілька варіантів, які нас влаштовують з урахуванням наявної програми. Будемо чекати, наразі нічого не підтвердилося", - сказав Лавров.

"Вчора детально дуже з паном Клімкіним все обговорили, тому я навіть не знаю, збиратися - не збиратися, якщо німці будуть готові, то ми теж готові", - сказав Лавров.

Читайте такожКлімкін повідомив, що з Лавровим не вдалося ні до чого домовитисяЯк повідомляв УНІАН, зустріч міністрів закордонних справ країн «нормандського формату» на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки була запланована на 18.00 16 лютого. Однак згодом з'ясувалося, що зустріч не відбудеться, оскільки на неї не встигає прибути німецька делегація.

Увечері міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив переконання, що зустріч відбудеться якщо не 17 лютого, то найближчим часом.

Сьогодні кілька дипломатичних джерел повідомили УНІАН, що зустріч міністрів закордонних справ країн «нормандської четвірки» сьогодні не відбудеться, оскільки представники Росії відмовляються від участі в переговорах.

«Відмовляються росіяни, кажуть, що вони могли вчора, але на сьогодні у них вже все розписано», - зазначив один із дипломатів.