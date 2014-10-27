Явка на виборах до Ради у Росії склала лише 1,5%

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера, коментуючи перебіг голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України у закордонному виборчому окрузі.

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“Активність виборців на закордонних виборчих дільницях є досить високою. В Італії, де понад 26 тисяч виборців внесено до списків, взяли участь у голосуванні майже 6 тисяч. Тобто явка склала 23%. 26% - явка в Іспанії, у Польщі явка склала 26%. В Росії утворено 6 дільниць. Із майже 50 тисяч виборців участь у голосуванні взяли лише 765 громадян - 1,5%”, - сказав Магера.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Москві на виборах до ВР перемогла "Самопоміч".