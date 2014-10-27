Явка на виборах до Ради у Росії склала лише 1,5%
Явка виборців на виборчих дільницях, утворених на території Росії становить лише 1,5 відсотка, в інших країнах українці голосують набагато активніше.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера, коментуючи перебіг голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України у закордонному виборчому окрузі.
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“Активність виборців на закордонних виборчих дільницях є досить високою. В Італії, де понад 26 тисяч виборців внесено до списків, взяли участь у голосуванні майже 6 тисяч. Тобто явка склала 23%. 26% - явка в Іспанії, у Польщі явка склала 26%. В Росії утворено 6 дільниць. Із майже 50 тисяч виборців участь у голосуванні взяли лише 765 громадян - 1,5%”, - сказав Магера.
Раніше УНІАН повідомляв, що у Москві на виборах до ВР перемогла "Самопоміч".