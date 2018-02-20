"Рано списувати з рахунків": астролог оцінив політичне майбутнє Саакашвілі

На думку астролога Ігоря Нікішина, екс-глава Одеської області має шанси проявити себе в політиці.

Колишній президент Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі "як політик ще проявиться, в тому числі, можливо, і в Україні".

Його "ще рано списувати з рахунків", заявив директор Українського астрологічного інституту Павла Глоби, астролог Ігор Нікішин на чаті в "Главреді".

"... у Тимошенко (лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко — Ред.) є можливість взяти реванш (на президентських виборах, які заплановані в 2019-му — Ред.), особливо якщо вибори відбудуться раніше від запланованого", — зазначив співрозмовник.

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Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Саакашвілі був затриманий правоохоронцями в Києві в ресторані «Сулугуні», після цього, за словами його соратників, був вивезений у невідомому напрямку.

Пізніше в Держприкордонслужбі заявили, що Саакашвілі повернуто в Польщу, звідки він прибув з порушенням українського законодавства. За словами прес-секретаря ДПСУ Олега Слободяна, при затриманні політика на правоохоронців «накинулися невідомі з оточення Саакашвілі, і прикордонники змушені були захищатися і застосувати силову підтримку».

Згодом на офіційному сайті Прикордонної служби Польщі з'явилося повідомлення про те, що Саакашвілі вже перебуває на території цієї країни.

Як зазначили в Державній міграційній службі України, Саакашвілі передали в Польщу за процедурою реадмісії.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська відкрила провадження, в ході якого буде досліджуватися процедура повернення Саакашвілі в Польщу.