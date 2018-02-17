Варшава про результати переговорів польського та українського віце-прем'єрів: глибоко розчаровані

В канцелярії висловили надію, що Україна скасує заборону на проведення ексгумації польських поховань.

У канцелярії президента Республіки Польща глибоко розчаровані результатами переговорів віце-прем'єр-міністрів України та Польщі Павла Розенка і Пйотра Глінського, що відбулись 16 лютого.

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Про це йдеться в заяві канцелярії президента Польщі Анджея Дуди, опублікованій на сайті відомства.

"Відсутність рішення української сторони щодо основного питання - скасування заборони на ексгумації польських поховань на території України - означає серйозний регрес довіри та не реалізує мандат на переговори, встановлений президентами обох країн, що суттєво впливає на відносини", - йдеться у заяві.

"Ми сподіваємось, що заборону буде скасовано найближчим часом у дусі виконання зобов'язань", - додається у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2017 року президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання на вирішення з Україною питань історичного минулого у дусі добросусідства. Того ж дня президент України Петро Порошенко заявив, що українсько-польську комісію з історичних питань представлятимуть віце-прем’єр-міністри.

Охолодження у взаєминах між Польщею та Україною настало після рішення Українського інституту національної пам’яті призупинити польські пошукові та ексгумаційні роботи на території України. Приводом для цього рішення стали руйнування пам’ятника воїнам УПА в Грушовичах на Підкарпатті та попередні випадки знищення українських місць пам’яті в Польщі.

Крім того, нещодавно польський Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам’яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропагування в країні ідеології українських націоналістів.

16 лютого 2018 року у Варшаві відбулось засідання українсько-польської комісії з історичних питань за участю віце-прем'єр-міністрів України та Польщі Розенка і Глінського.

Розенко повідомив, що учасники засідання обговорили загрози, що становлять польський закон про Інститут національної пам'яті, та питання відновлення зруйнованих українських пам'яток в Польщі.