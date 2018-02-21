Порошенко: закон про деокупацію Донбасу "суттєво посилює правову базу" для застосування ЗСУ

За словами президента, закон про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями у Донецькій і Луганській областях суттєво посилює правову базу застосування Збройних сил України та інших силових підрозділів для оборони держави.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що підписаний 20 лютого закон про деокупацію Донбасу не порушує жодних міжнародних зобов’язань України, в тому числі й Мінські угоди.

Про це він повідомив під час відкритої частини воєнного кабінету РНБО перед підписанням закону «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями у Донецькій і Луганській областях».

За словами Порошенка, закон про деокупацію Донбасу відображає його стратегію повернення окупованих територій під український суверенітет.

«В цьому законі ми кваліфікуємо Росію як державу-агресора, і це закріплено на законодавчому рівні… Юридично визначено, що саме РФ окупувала наші території. Цей закон суттєво посилює правову базу застосування Збройних сил України та інших силових підрозділів для оборони нашої держави», - зазначив президент.

Разом з тим, за словами глави держави, цей закон встановлює основні параметри захисту громадянських прав та свобод цивільного населення, яке проживає на Донбасі.

«Дуже важливо, що цей закон забезпечує правовий механізм, в тому числі й політико-дипломатичним шляхом, повернення цих територій», - підкреслив Порошенко.

«Цей закон аж ніяк не порушує жодних міжнародних зобов’язань України, включаючи і Мінські домовленості, як це хоче представити зараз РФ, виправдовуючи своє небажання, відвертий саботаж імплементації Мінських домовленостей», - додав він.

За словами президента, цей закон лише рамковий, і він потребує подальшого законодавчого забезпечення діяльності Збройних сил України, інших силових підрозділів.

Порошенко підкреслив, що необхідно вдосконалити правові механізми щодо відновлення територіальної цілісності держави.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада прийняла закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями у Донецькій і Луганській областях» (№ 7163).

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Законом тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях визнаються частини території України, в межах яких збройні формування РФ та окупаційна адміністрація РФ встановили і здійснюють спільний контроль.

Діяльність збройних формувань РФ та окупаційної адміністрації Росії в Донецькій і Луганській областях визнаються такими, що суперечать нормам міжнародного гуманітарного права і незаконними.

Документом покладається на Російську Федерацію відповідальність за моральний і матеріальний збиток, завданий Державі Україна, органам державної влади і органам місцевого самоврядування, фізичним і юридичним особам.

Відповідно до закону, початок і завершення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях визначаються окремими рішеннями президента України.

Як заявляв секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Турчинов, цей закон значно посилює позиції України в міжнародних судах і перекреслює спроби РФ замаскувати війну проти України під «миротворчу операцію». Він додав, що закон розширює можливості використання Збройних сил України для відбиття збройної агресії РФ.

В МЗС Росії назвали закон про деокупацію Донбасу «підготовкою нової війни». Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що закон «перекреслює» Мінські домовленості.