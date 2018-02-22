Суд розгляне відсторонення Труханова від посади мера Одеси 27 лютого

Рішення про перенесення засідання ухвалено через технічну несправність обладнання у залі судового засідання.

Солом'янський районний суд Києва на вівторок, 27 лютого, переніс розгляд клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення Геннадія Труханова від посади міського голови Одеси.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення оголосив суддя Дмитро Кратко через технічну несправність обладнання у залі судового засідання.

Зокрема, у суді не змогли налаштувати техніку для демонстрації відео, яке суд мав дослідити.

27 лютого засідання суду розпочнеться о 14.00.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 16.00 Солом’янський райсуд має розглянути клопотання про відсторонення Павла Вугельмана, який також є підозрюваним у справі про завдання збитків бюджету Одеси, від посади заступника мера. Слідчий суддя - Максим Вишняк.

Читайте такожМера Одеси Труханова відпустили на поруки нардепа від БПП

13 лютого детективи Національного антикорупційного бюро і прокурори САП повідомили про підозру чотирьом посадовим особам мерії Одеси, зокрема міському голові, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).

У НАБУ зазначили, ці особи можуть бути причетні до схеми із завдання збитків бюджету Одеси. У вересні 2016 року мерія Одеси придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу ДП "Завод "Краян", за 185 млн грн у приватної структури, яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, за 11,5 млн грн. Отримані від мерії 185 млн грн фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, керівник якої зараз перебуває в зоні АТО.

15 лютого суд обрав Труханову запобіжний захід у вигляді особистої поруки народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Дмитра Голубова.

Вугельману суд обрав аналогічний запобіжний захід. Його взяли на поруки народні депутати Олександр Пресман з групи «Відродження» та Юрій Мірошніченко з фракції «Опозиційний блок».

У САП заявили, що клопотатимуть про відсторонення Труханова і Вугельмана від посад а також оскаржать рішення суду про взяття їх на поруки.