У Житомирі голова Держміграційної служби оприлюднив звіт про роботу у 2017 році

Серед основних напрямків роботи відомства у цьому році Соколюк визначив такі напрямки, як вдосконалення міграційного законодавства, запобігання та виявлення корупції, подальше впровадження електронних сервісів, переведення архіву паперових документів в електронний формат, тощо.

Керівник Державної міграційної служби Максим Соколюк оприлюднив публічний звіт за результатами діяльності служби у минулому році.

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося 23 лютого у Житомирі навиїзному засіданні колегії Державної міграційної служби України.

Засідання провели у Житомирській облдержадміністрації.

Так, Соколюк детально зупинився на питаннях реформування міграційної сфери, запровадженні біометричних документів та електронних сервісів для громадян.

Він також розповів про процеси інформатизації діяльності Державної міграційної служби, а також про протидію нелегальній міграції. Так, у 2017 році Державною міграційною службою на протидію нелегальній міграції було виявлено 9 тис. 678 нелегальних мігрантів та стягнуто у дохід держави штрафів на суму більше 12,9 млн грн.

Читайте такожПрикордонники затримали чоловіка, який хотів вивезти з ЧАЕС майже 100 кілограмів радіоактивного металобрухту (фото)Серед основних напрямків роботи відомства у цьому році Соколюк визначив такі напрямки, як вдосконалення міграційного законодавства, запобігання та виявлення корупції, подальше впровадження електронних сервісів, переведення архіву паперових документів в електронний формат, тощо.

У роботі колегії взяли участь голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма, заступник голови Житомирської облдержадміністрації Олексій Ясюнецький.

Як повідомляв УНІАН, Державна міграційна служба почала перевірку всіх осіб, які отримали українське громадянство за роки незалежності України.Також, за словами Соколюка, черга на отримання закордонних паспортів має зникнути у квітні поточного року.

Всього у 2017 році міграційною службою було видано понад 4 млн закордонних паспортів - це вдвічі більше, ніж у 2016 році. у 2017 році видано понад 1 млн паспортів громадянина України у формі ID-карток, що в чотири рази більше, ніж у 2016 р.