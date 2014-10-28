СБУ перекрила декілька гаманців Web Money, з яких фінансувалися терористи

"Здійсненими нашими фахівцями заходами протягом лише останніх двох днів було заблоковано фінансові операції за шістьма (!) гаманцями електронної системи Web Money, а також за одним картковим рахунком банківської установи, що використовувалися для фінансування терористичної діяльності на Сході України", - пише речник СБУ Маркіян Лубківський у Facebook.

СБУ не вперше блокує такі рахунки, така робота ведеться постійно. Але шість за два дні, на думку Лубківського, - це непоганий результат.

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"За беззаперечними доказами, заболоковані рахунки використовувалися для фінансування тероризму та підтримки сепаратистів", - зазначає Лубківський.