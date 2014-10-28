Політолог: Аваков, Гройсман і Шлапак збережуть свої пости в Кабміні після виборів

Проте експерти вважають: якщо чинний глава уряду Яценюк, який очолює виборчий список партії «Народний фронт», що лідирує за результатами обробки 90% голосів, збереже свій нинішній пост і сформує новий Кабінет, то частина міністрів залишаться працювати в уряді.

Як підкреслив у коментарі УНІАН політолог Тарас Березовець, свої пости, швидше за все, збережуть міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, юстиції – Павло Петренко і фінансів – Олександр Шлапак.

«Яценюк хоче залишити на посту Авакова, залишити міністра юстиції Петренка і міністра фінансів Шлапака", – сказав Березовець. При цьому він зазначив, що озвучене самим Шлапаком небажання працювати в новому уряді – найімовірніше, емоційна заява. «Щодо заяви Шлапака, я не упевнений, що він піде. Напевно, це емоційна заява. Я не бачу, хто б його (Шлапака - УНІАН) реально міг замінити», - підкреслив Березовець.

Політолог також звернув увагу, що зміни можливі в економічному блоці уряду.

«Я думаю, що питання кадрового складу уряду буде вирішено протягом 7-10 днів. І воно безпосередньо залежить від того, які фракції увійдуть до більшості, і на основі чого буде підписано Коаліційну угоду, – зазначив експерт. - Поясню чому. Без «Самопомочі» (об'єднання «Самопоміч», що набирає більш як 10% голосів - УНІАН) коаліції не буде. Але «Самопоміч» наполягатиме на тому, щоб за основу роботи уряду взяли антикризовий пакет реформ, розроблений Гопко (Ганна Гопко – третій номер у списку «Самопомочі» - УНІАН) та її експертами. Відповідно, якщо в основу ляже цей пакет реформ, це означатиме, що людям з «Самопомочі» віддадуть економічний блок. Щоб Гопко, скажімо, стала міністром економіки в статусі віце-прем'єра».

Крім того, на думку Березовця, предметом ротації стануть посади, які раніше займали представники партії «Свобода», яка не долає за підсумками виборів 5% бар'єр. Йдеться, зокрема, про посаду міністра аграрної політики і продовольства, міністра природних ресурсів і віце-прем'єр-міністра з гуманітарних питань. «Свободівська» квота – це буде ротація. «Свободівці» підуть і партії домовлятимуться (про нові кандидатури - УНІАН)», - зазначив Березовець.

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Він також висловив упевненість, що з своїх постів підуть міністр інфраструктури Максим Бурбак, який здобув перемогу в одномандатному окрузі №204 у Чернівецькій області, і відчужений за незадовільні результати закупівлі медпрепаратів міністр охорони здоров'я Олег Мусій, який випередив конкурентів у 124 одномандатному окрузі у Львівській області. «Міністр інфраструктури і охорони здоров'я підуть в Раду", - запевнив Березовець.

Водночас, говорячи про так звану президентську квоту членів Кабінету міністрів, Березовець звернув увагу, що і вона не зміниться з формуванням нового уряду.

«Президентська квота: міністр оборони Степан Полторак залишиться, міністр закордонних справ Павло Клімкін, швидше за все, залишиться. Якщо його замінятимуть, то єдиною кандидатурою на заміну є Валерій Чалий (заступник глави Адміністрації президента - УНІАН). Але, напевне, президент поки що його не змінюватиме, - сказав Березовець. - Президент напевно замінить генпрокурора Віталія Ярему, якого відправить секретарем РНБО, замінить Валентина Наливайченка на посту голови СБУ, тому що Наливайченко - це кадри з УДАРу, і він дістався «у спадок» від союзу з Віталієм Кличком. Хто прийде на зміну (Наливайченку - УНІАН) – поки що невідомо. Можливо Король (Віктор Король – генерал-лейтенант міліції, народний депутат кількох скликань - УНІАН) – давній друг президента. До речі, Короля президент хотів ставити на міністра внутрішніх справ, але тепер треба домовлятися з Яценюком».

На думку Березовця, перший віце-прем'єр Володимир Гройсман і міністр освіти Сергій Квіт, які також пройшли до парламенту за партійними списками, збережуть свої пости в уряді. «Я думаю, Квіт повернеться (на роботу в уряд - УНІАН) і Гройсман. Гройсман – це точно кандидатура номер один на першого віце-прем'єра», - сказав Березовець.

Водночас він підкреслив, що всі кадрові прогнози є умовними, оскільки досі незрозуміло, чи залишиться на своєму посту прем'єр Яценюк. «Не немає жодної 100-відсоткової упевненості в тому, що Яценюк залишиться. Швидше за все, так, але це не гарантія. Можуть бути ситуації, при яких Яценюк не зможе зберегти пост прем'єр-міністра. Принаймні, в "Блоці Петра Порошенка" йому цього ніхто не гарантує», - сказав Березовець.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня в Україні пройшли позачергові парламентські вибори. Після обробки 90,02% протоколів, одержаних Центрвиборчкомом від виборчих комісій, партія "Народний фронт" набирає 22,16% голосів, "Блок Петра Порошенка" – 21,77% голосів виборців, об'єднання "Самопоміч" набирає 10,96% голосів, "Опозиційний блок" – 9,35%, Радикальна партія – 7,46%, "Батьківщина" – 5,7% голосів виборців.

Переможці виборчих перегонів вже заявили про необхідність швидкого формування коаліції та нового уряду.

Опитані УНІАН експерти зазначали, що основними завданнями нового уряду стане формування програми реформ, що включають ухвалення жорсткого держбюджету країни на 2015 рік з мінімально можливим дефіцитом у 4-5% ВВП, реформу судів, прокуратури і силових відомств, проведення податкової амністії та облік доходів і витрат чиновників, а також скасування переважної більшості дозвільних процедур і документів. Крім цього необхідні пакет процедур оздоровлення Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», а також прозорі процедури оздоровлення великих банків.

Чинний уряд працює з 27 лютого 2014 року.