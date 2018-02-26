Дострокових виборів до Ради не буде, планові відбудуться у жовтні 2019 року - Парубій

На його переконання, сценарій позачергових виборів є зовнішнім.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій наголошує, що дострокових парламентських виборів не буде, планові вибори відбудуться у жовтні 2019 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Парубій зазначив, що під час Погоджувальної ради у кількох виступах депутатів почув слова на тему дострокових виборів до парламенту. «Давайте ми цю тему відставимо вбік. Скільки працює Верховна Рада, стільки ж і точаться чутки про дочасні вибори», - сказав він.

Спікер наголосив, що немає жодних сумнівів, що «сценарій дестабілізації» - дочасних виборів - є зовнішнім сценарієм.

«Хочу вам повідомити, що вибори до Верховної Ради України відбудуться, згідно з Конституцією, в останню неділю жовтня 2019 року», - зазначив Парубій.

На його переконання, сьогодні депутатам потрібно думати не про вибори, а про стабільну, якісну та ефективну роботу парламенту.

Читайте такожНезадоволення українців владою може призвести до дочасних виборів - розвідка СШАРаніше голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту заявив, що Верховну Раду України шантажують дочасними парламентськими виборами.

Він наголосив на необхідності ухвалювати законопроект про Антикорупційний суд. За його словами, такий суд «є загрозою для олігархату», тому провладні фракції не хочуть його ухвалювати.

«І все це на фоні шантажу дочасними парламентськими виборами перед президентськими», - сказав депутат.

За його словами «у ВР ходять такі чутки, що коаліція образиться за те, що парламент не хоче обрати Антикорупційний суд і розпуститься парламент».

«Це кого ви дурите? Людей?», - запитав Березюк.

Він наголосив, що парламент має працювати до того часу, поки не ухвалить закон про вибори до Верховної Ради на пропорційній основі з відкритими списками.