Купуючи американські електровози, уряд підтримує економіку США замість української – нардеп Бондар

Нардеп Віктор Бондар висловив сумніви в доцільності угоди з General Electric з огляду на інші обіцянки української влади щодо розвитку транспорту в Україні.

В Україні є щонайменше два підприємства, здатні випускати сучасні електровози. Втім, український уряд закуповуватиме продукцію американських виробників.

Про це під час Погоджувальної ради керівників фракцій ВР заявив народний депутат, співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар, коментуючи підписання контракту між ПАО «Укрзалізниця» та американською корпорацією General Electric на постачання 200 локомотивів на загальну суму $1 млрд.

За його словами, купуючи американські електровози, уряд кредитуватиме економіку США замість української.

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«Закупівлі електровозів в США відбуватимуться за кредит Українського державного банку в 1 мільярд доларів! У нас два підприємства в Україні: Дніпропетровський тепловозоремонтний завод, який спільно з Siemens виготовляє сучасні електровози, і Запорізький електровозоремонтний завод, який зі Skoda підписав угоду на виробництво тепловозів. А ми за державні кошти закуповуємо локомотиви в Америці!» – наголосив Віктор Бондар.

Він висловив сумніви в доцільності такої угоди з General Electric з огляду на інші обіцянки української влади щодо розвитку транспорту в Україні.

«Програма закупівлі електровозів в General Electric розрахована на 7 років. І міністр нам пише про те, що за 5 років в нас буде система Hyperloop – це надшвидкісні потяги, які пересуватимуться по всій території України зі швидкістю 500 км на годину. А закуповуємо тепловози на 7 років! Про що це говорить? Це колапс думки і управління державою: одна рука не знає, що робить друга. Завантажте свої підприємства на мільярд доларів – і ви отримаєте десятки тисяч робочих місць!» – закликав співголова депутатської групи «Партія «Відродження».