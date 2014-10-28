Президент Молдови про вибори в Україні: «Ваша перемога - це наша перемога»

Як повідомляє прес-служба президента України, президент Молдови привітав президента України із успішним та демократичним проведенням виборів. «Ваша перемога – це наша перемога», - заявив Тімофті та додав, що підтримує європейські устремління українського народу – «ми йтимемо цим шляхом разом із вами».

Тімофті запросив Порошенка відвідати Республіку Молдова вже найближчим часом.

Він також зазначив, що український демократичній досвід дуже потрібний його країні, адже в Молдові наприкінці листопада також відбудуться парламентські вибори.

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Порошенко подякував Тімофті за запрошення до країни, яка одночасно із Україною підписала Угоду про асоціацію з ЄС 27 червня 2014 р. Він також високо оцінив підтримку з боку Молдови та висловив сподівання, що влада цієї країни і надалі успішно реалізовуватиме європейський курс.