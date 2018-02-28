Канцлер Австрії заявив у Москві про "велику відповідальність" РФ за ситуацію на Донбасі і в Сирії

Глава австрійського уряду Себастьян Курц поклав на Росію відповідальність за ситуацію в східній Україні і в Сирії.

Канцлер Австрії Себастьян Курц поклав на Росію відповідальність за те, що відбувається на сході України і в Сирії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на прес-конференції в Москві за підсумками переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

Читайте такожПорошенко привітав Курца з перемогою на виборах

«Ми говорили про те, які є можливості послабити напруження, прибрати напруження між Росією і ЄС. В першу чергу я використав шанс висловити наші очікування, не тільки щодо державності, а й міжнародного права. Обговорюючи двосторонні відносини, відносини на рівні Росії і ЄС, ми говорили про вогнища кризи, наприклад, східна Україна, а також становище в Сирії. Звичайно, тут Росія несе велику відповідальність», - сказав Курц.

Він підкреслив, що потрібно «зробити все, щоб припинити цю нестерпну ситуацію» в Сирії. «Що стосується України, то це ми теж обговорили. У минулому році я мав честь головувати в ОБСЄ і відвідував східну Україну. Наша мета - забезпечити припинення вогню в східній Україні. Ми раді, що по лінії зіткнення дуже важливу роботу виконує моніторингова місія спостерігачів. Звичайно, це тривалий шлях до політичного вирішення. Ми очікуємо реалізації Мінських угод. До того, як вони будуть втілені, ще мають бути зроблені позитивні кроки, щоб скоротити там напруження», - сказав Курц.

Він запевнив, що Австрія готова внести свій вклад і забезпечити тривалий мир на сході України.