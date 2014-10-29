Турецькі, грецькі, румунські та німецькі кораблі заходили в порти Криму - Майдан закордонних справ

Про це повідомляє у прес-релізі благодійний фонд "Майдан закордонних справ".

Згідно з прес-релізом, "МЗС" звернувся до посольств Туреччини, Румунії, Греції та Німеччини з вимогою дати оцінку порушенням судновласниками з їх країн українського законодавства та режиму європейських санкцій щодо візитів до портів анексованого Криму.

Зокрема, йдеться про грецький круїзний лайнер OCEAN MAJESTY з німецьким туристичним оператором, румунський суховантаж ADNAN H, російський пасажирський лайнер ADRIANA (здійснює регулярні рейси з портів Туреччини в порти Криму).

Читайте такожТурецькі судна в Крим не заходять – посол “Майдан закордонних справ” закликав країни, з яких походять судна відреагувати на факти порушення Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 27 березня 2014 року та законодавства України, а також резолюції Європейського парламенту №2014/2699(RSP) від 17 квітня 2014 року щодо російського тиску на країни Східного партнерства, зокрема, дестабілізації ситуації на сході України, і заяву Північноатлантичної ради щодо (press release (2014)046 від 17 березня 2014 року) щодо так званого референдуму в Криму.

У листі дипломати звертають увагу, що вказані дії можуть бути розцінені як пряма підтримка окупації і анексії Криму, виражена конкретними економічними діями, що завдають шкоди дружбі та взаєморозумінню між Україною та Європейським Союзом.

Читайте такожЗа п'ять місяців судна 24 країн заходили в закриті порти окупованого Криму - джерелоЕксперти зазначають, що всупереч рішенням і заявам керівництва Європейського парламенту, керівників держав - членів Європейського Союзу про застосування санкцій щодо окремих фізичних та юридичних осіб, які мають відношення до окупації і анексії Криму, окремі представники бізнес - структур фактично ігнорують зазначені рішення.

Незважаючи на те, що Севастопольський морський порт, Керченський морський порт і Керченська поромна переправа з 25 липня 2014 року потрапили в санкційні списки Європейського союзу, заходи суден тривають. Подібні дії, на думку диплотамів, йдуть в розріз з прийнятою резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 27 березня 2014 (A/RES/68/262). Згідно п. 6 Резолюції Генасамблея ООН: "закликає всі держави, міжнародні організації та спеціалізовані установи не визнавати будь-яку зміну статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на основі вищезгаданого референдуму і утримуватися від будь-яких дій або кроків, які можна було б витлумачити як визнання будь-якого такого зміненого статусу ".

“Майдан закордонних справ” здійснює моніторинговий проект “Чорний список”, який відстежує всі компанії та фізичних осіб, які порушують законодавство України щодо анексованого Криму.

Всього за період анексії Криму “Майдан закордонних справ” та BlackSeaNews зафіксували 117 суден-порушників з різних країн світу.