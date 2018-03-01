Власенко: перемога у Стокгольмі здобута не всупереч, а завдяки газовим контрактам 2009 року

«Нафтогаз» звернувся до Стокгольмського арбітражу і примусив росіян виконувати контракт, який було підписано в Москві 19 січня 2009 року», – зауважив депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко.

Стокгольмський арбітраж примусив Росію виконувати контракт про транзит природного газу на підставі цього контракту.

Про це заявив народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко в інтерв’ю парламентським журналістам.

Він привітав рішення Стокгольмського арбітражу щодо контракту про транзит природного газу територією України.

Політик нагадав, що Російська Федерація з 2010 року не доплачувала за обсяг газу, який мала прокачувати територією нашої держави.

«Нафтогаз» звернувся до Стокгольмського арбітражу і примусив росіян виконувати контракт, який було підписано в Москві 19 січня 2009 року», – зауважив депутат.

До того ж, Сергій Власенко звернув увагу, що Стокгольмський арбітраж не ухвалює політично вмотивовані рішення, виходячи з симпатій чи антипатій, а лише тлумачить діючі контракти і виносить рішення.

«Розглянувши контракт про транзит природного газу територією України, Стокгольмський арбітраж визнав, що РФ його не виконує. Суд зобов´язав виконати цей контракт у повному обсязі та сплатити Україні в особі НАК «Нафтогазу» додатково 4,6 млрд дол. США», – розтлумачив депутат від «Батьківщини».

Парламентарій нагадав, що в один день, 19 січня 2009 року, у Москві було підписано два контракти – про купівлю-продаж і про транзит терміном на 10 років, з формульною ціною та з принципом «бери або плати».

За словами Сергія Власенка, саме завдяки цим контрактам здобуто перемогу.

Політик звернувся до президента Петра Порошенка та до екс-президента Віктора Ющенка з пропозицією вибачитися перед лідером «Батьківщини» Юлією Тимошенко за весь той бруд, який лився на її адресу впродовж багатьох років щодо підписаних газових контрактів.

Він наголосив, що саме завдяки контракту по транзиту, який був підписаний в той же день, «ми здобули цю перемогу – Стокгольмський арбітраж примусив РФ виконувати цей контракт».

«Я розумію, що в період Януковича його міністр економіки Петро Порошенко не слідкував за виконанням цього контракту з боку російської сторони. Так само Порошенко забезпечував формування високої ціни на газ за контрактом купівлі-продажу. Але сьогодні всі міфи про газові контракти розвіяні: немає жодних невигідних контрактів, немає жодних контрактів, які загрожують національним інтересам. Навпаки, контракт по транзиту природного газу територією України забезпечить додаткове надходження до державного бюджету майже 5 млрд грн», – пояснив політик.

Відповідаючи на запитання журналістів, як це рішення може позначитися на цінах на газ, Сергій Власенко зауважив: «На жаль, сьогодні питання ціни на газ перетворилося на велику спекуляцію. Якби сьогодні газ постачався в Україну за тим так званим «кабальним газовим контрактом», то вартість російського природного газу була би близько 140-150 дол. США. Натомість зараз людям продають український газ по 280 дол. Тому питання ціни на газ – це питання величезної корупції і точно не пов’язане з контрактами і з рішенням Стокгольмського арбітражу, а пов’язане лише з ганебною антиукраїнською політикою, яку сьогодні проводить уряд і президент».