Ульянченко продовжує справу Жовтяка

Голова Київської державної обласної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО не виключає, що постане питання про доплату за деякі раніше продані земельні ділянки в області. Про це В.УЛЬЯНЧЕНКО, яка нещодавно приступила до виконання обов`язків губернатора, розповіла в інтерв`ю тижневику «Профіль», опублікованому сьогодні.

«Є абсолютно правильне рішення облради про те, що ми повинні повністю переглянути питання оцінки землі, тому що земля поблизу столиці повинна мати свою адекватну ціну. І заробляти на цьому окремим приватним компаніям, які традиційно цим займаються, більше не доведеться. Ми цю практику зламаємо. Має бути нормальний ринок землі. Цей процес також стане публічним. Облрада створила комісію, яка займатиметься оцінкою землі, ми повинні подивитися на те, як і за якою ціною йшли земельні ділянки до нас. І цілком можливо, що мова піде про необхідність доплати за певні ділянки», зазначила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

«Ми проведемо аудит землі. Перше, що має допомогти в оздоровленні ситуації, — ми спробуємо всі земельні рішення зробити публічними. І це дасть нам можливість піти від закритих корупційних схем. Надалі ми б хотіли займатися не продажем землі окремими шматочками, а затвердженням комплексних проектів використання землі. Природно, на відкритій конкурсній основі», наголосила В.УЛЬЯНЧЕНКО. Для цього, за її словами, необхідно розробити план перспективного розвитку області.

Як зазначила В.УЛЬЯНЧЕНКО, зловживання під час продажу землі є серйозною проблемою.

«І річ тут не лише в тім, що багато державних чиновників нечисті на руку. У нас дуже недосконале земельне законодавство. І законодавчі лазівки, звичайно, дуже серйозно використовуються для зловживань», зазначила губернатор.

В.УЛЬЯНЧЕНКО також поінформувала, що вона «вже видала розпорядження для керівників районних адміністрацій - припинити займатися зараз питаннями здачі в оренду або переведення сільськогосподарських земель в нецільове використання. Особливо тих, які знаходяться поза територією населених пунктів».

Довідка УНІАН. Як відомо, попередник В.УЛЬЯНЧЕНКО, колишній губернатор Київщини Євген ЖОВТЯК причиною свого звільнення неодноразово називав саме проблеми, пов`язані із земельною сферою. При цьому Є.ЖОВТЯК стверджував, що створена ним в області комісія виявила незаконне виділення в регіоні більш ніж 12 тисяч гектарів землі. Колишній губернатор називає однією з причин свого звільнення земельний інтерес осіб, „які мають вплив на ухвалення кадрових рішень”.

24 травня 2006 року Указом Президента України Є.ЖОВТЯК був звільнений з посади голови Київської облдержадміністрації, того ж дня на цю посаду була призначена В.УЛЬЯНЧЕНКО, яка 4 липня 2006 року приступила до виконання своїх обов`язків.