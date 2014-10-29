Нацгвардія купить 1100 одиниць радіо- та телепередавальної техніки на 18 мільйонів
Національна гвардія України придбає 1102 одиниці радио- і телепередавального устаткування, а також телевізійних камер на загальну суму 18,114 млн. грн.
Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті «Державні закупівлі України».
У повідомленні відзначається, що компанія "Доля і Ко. ЛТД" поставить на склад навчального центру Національної гвардії України весь товар у жовтні-грудні цього року.
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Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство оборони України за 6,22 млн. грн придбало для Збройних сил України у компанії "Доля і Ко. ЛТД" 7 одиниць апаратури для забезпечення транкінгового зв'язку, який автоматично і динамічно розподіляє невелику кількість каналів серед великої кількості радіокористувачів.