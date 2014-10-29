Бойовики обстрілюють з артилерії Артемівський район Донеччини

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.

У повідомленні зазначається, що в Артемівському районі в населених пунктах Новогригорівка, Комуна зберігається напруга через артилерійські обстріли, які не припиняються.

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