Бойовики обстрілюють з артилерії Артемівський район Донеччини
21:42, 29 жовтня 2014Політика
0 0
У Артемівському районі Донецької області в даний час не припиняються артобстріли бойовиків.
Бойовики обстрілюють Артемівський район / ТСН
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.
У повідомленні зазначається, що в Артемівському районі в населених пунктах Новогригорівка, Комуна зберігається напруга через артилерійські обстріли, які не припиняються.
Читайте такожЧерез бойові дії на Донеччині без світла залишаються 38 населених пунктівТакож складна обстановка зберігається в прикордонній зоні в селах Зайцеве, Новолуганське, Кодема, селищі Луганське. У даних населених пунктах фактично відсутній мобільний зв'язок, сказано в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter