За крісло прем'єра змагаються мінімум два кандидати

Про це в ефірі 5 каналу розповів керівник виборчого штабу "Блоку Петра Порошенка" Віталій Ковальчук, пише Gazeta.ua.

Ковальчук зазначив, що є кілька претендентів на посаду глави майбутнього Кабінету міністрів.

"Принаймні, на сьогоднішній день є дві кандидатури на посаду прем'єр-міністра", — уточнив політик.

Він підкреслив, що остаточне рішення в цьому питанні ухвалить нова парламентська коаліція.

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Разом з тим, Ковальчук додав, що своїх кандидатів на посаду глави уряду також можуть висунути партії "Самопоміч" і "Батьківщина", які мають намір приєднатись до коаліції.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк не погодився на проект коаліційної угоди "Блоку Петра Порошенка" та запропонував власний.

Він також заявив, що згоден стати головою нового Кабінету міністрів, якщо парламентська коаліція буде формуватися за принципами партії "Народний фронт".