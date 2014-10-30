У Порошенка сподіваються на 130 депутатів у Раді

Про це в ефірі телеканалу "Інтер" повідомив кандидат у народні депутати від БПП, віце-прем'єр-міністрВолодимир Гройсман, пише Gazeta.ua.

Гройсман, зокрема, зазначив, що, виходячи з даних опрацьованих протоколів у Центральній виборчій комісії, президентська політична сила планує отримати фракцію, яка буде складатися не менше ніж з 130 народних депутатів.

"Вона буде найбільша", - підкреслив політик.

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За його підрахунками, "Блок Петра Порошенка" отримав на мільйон голосів виборців більше, ніж будь-яка інша політична партія.

Гройсман також зазначив, що ще не читав текст коаліційної угоди, запропонованої "Народним фронтом".

"Але що б не було написано, ми підготували проект угоди для дискусії з нашими потенційними партнерами. Кожен може висловити своє бачення", - резюмував кандидат.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк не погодився на проект коаліційної угоди "Блоку Петра Порошенка" та запропонував власний.