"Укроп" готовий до будь-яких виборів в країні – Батенко

Батенко також наголосив, що Укроп готовий до діалогу з усіма опозиційними політсилами.

Партія Укроп готова до будь-яких виборів в Україні, а також до діалогу з усіма опозиційними політичними силами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу, який проходив після з’їзду партії УКРОП заявив її голова, народний депутат України Тарас Батенко.

«Політична партія УКРОП готова до будь-яких виборів. Ми вважаємо, що будь-яка політична сила, яка йде до влади повинна працювати і демонструвати цю готовність… За оцінкою міжнародних експертів та КВУ УКРОП – одна з найбільших фракцій в обласних радах по Україні як опозиційна сила. Ми готові до виборів, якщо вони будуть дострокові, дочасні і разом з тим до президентських виборів. Тому сьогодні на з’їзді партії ми запустили процедуру праймеріз на виборах президента. Ми перша в Україні політична партія , яка хоче процедуру праймеріз реалізувати до кінця», - повідомив він.

Читайте також«Укроп» обрав голову партії та розпочав процедуру праймерізБатенко також зазначив, що сьогодні на з’їзді УКРОПу були присутні представники «Батьківщини», «Свободи», а також були запрошені представники «Руху нових сил».

«Ми вважаємо, що в рамках цього діалогу, також партія «Самопоміч» і низка інших політичних партій , ми зможемо працювати разом і конструювати єдині програми для того, щоб на майбутніх виборах ми могли змінити існуючу систему влади, існуючий політичний режим», - додав він.

У свою чергу, член президії партії, голова Волинської облради Ігор Палиця наголосив на наступному: «У нас є принципи, бачення, бажання. Якщо хтось буде підтримувати та розділяти наші принципи, ми готові завжди працювати з такими політичними силами. Ділити щось з ними кулуарно чи не кулуарно, ми не збираємо».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві пройшов ХІV з’їзд партії УКРОП на якому делегати обрали головою партії народного депутата Тараса Батенка, а також було розпочато процедуру праймеріз.