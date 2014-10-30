Бойовики проводять журналістам з РФ "тури" до 32-го блокпосту, хизуючись "перемогою під Смілим"

Про це пише у Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

"Для численних російських журналістів бойовики організовують "інформаційні тури" до колишнього блок-посту №32, залишеного українськими військами", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожБійці 32-го блокпосту: "Бойовики виявились більшими людьми слова, аніж наші генерали" (відео)Згідно з даними експерта, представникам російських ЗМІ демонструють залишки української бронетехніки і нібито місця поховання загиблих українських військовослужбовців.

Як додав Тимчук, бойовики під час "екскурсії" до блокпосту розповідають про свою "велику перемогу під Смілим".

Як повідомляв УНІАН, бойовики з середини жовтня почали активно атакувати 32-й блокпост Національної гвардії на Луганщині. Українські вояки потрапили в оточення, усього за час боїв під Смілим загинули 10 військових.