Бойовики проводять журналістам з РФ "тури" до 32-го блокпосту, хизуючись "перемогою під Смілим"
Проросійські бойовики на Донбасі організовують "інформаційні тури" для російських ЗМІ до 32-го блокпосту на Луганщині.
Про це пише у Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.
"Для численних російських журналістів бойовики організовують "інформаційні тури" до колишнього блок-посту №32, залишеного українськими військами", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожБійці 32-го блокпосту: "Бойовики виявились більшими людьми слова, аніж наші генерали" (відео)Згідно з даними експерта, представникам російських ЗМІ демонструють залишки української бронетехніки і нібито місця поховання загиблих українських військовослужбовців.
Як додав Тимчук, бойовики під час "екскурсії" до блокпосту розповідають про свою "велику перемогу під Смілим".
Як повідомляв УНІАН, бойовики з середини жовтня почали активно атакувати 32-й блокпост Національної гвардії на Луганщині. Українські вояки потрапили в оточення, усього за час боїв під Смілим загинули 10 військових.