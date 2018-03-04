Учасниця "Євробачення" пояснила, чому росіяни повинні на колінах благати українців про прощення

Дуже прикро все те, що зараз відбувається, заявила Анастасія Приходько.

Співачка, заслужена артистка України Анастасія Приходько заявила про те, що в Росії на неї заведено дві кримінальні справи, а в Костянтинівці і Попасній були спроби її викрасти.

"Якщо б мене "прийняли" ФСБшники, більше б ми з вами не побачилися", — заявила вона, відповідаючи на питання читача під час чату в "Главреді".

У той же час вона підкреслила, що не збирається їхати в Росію.

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"Ніяк. Ніколи. Ні. Якщо машина Кремля впаде, Путін піде у відставку, масово пройде зомбування росіян, на колінах роками вони будуть благати про прощення (а рано чи пізно так і буде), якщо полуда спаде з їхніх очей, вони зрозуміють, кого підтримували, тоді я просто поверну голову вліво, подивлюся на них і скажу: "Просіть вибачення далі!". Я просто звернуся до них. І все. Дуже прикро все те, що зараз відбувається. А відбувається все через те, що у цих людей немає голови на плечах. Що ж це за нація така, яка не може зрозуміти, що відбувається!", — додала Приходько.

Нагадаємо, раніше Приходько запропонувала, що робити з артистами, гастролюючими в РФ.