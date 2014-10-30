ЦВК опрацювала 99,53% електронних протоколів: до Ради проходять 6 партій

Центральна виборча комісія опрацювала 99,53% електронних протоколів про підсумки голосування на позачергових виборах до Верховної Ради у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до інформації, яка розміщена на офіційному сайті комісії, до парламенту проходять 6 політичних партій. Зокрема, політична партія «Народний фронт» набрала 22,16% голосів виборців, партія «Блок Петра Порошенка» 21,82%, «Самопоміч»» 10,99%, «Опозиційний блок» - 9,40%, Радикальна партія – 7,44%, «Батьківщина» - 5,68%. Читайте також"Свободівці" починають збиратися біля будівлі ЦВК (фото)Очікується, що ЦВК сьогодні прийме приблизно 60 протоколів ОВК.

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