Військовий експерт назвав найбільш "гарячі" точки зони АТО

Як пише у Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний супротив" Дмитро Тимчук, за минулу добу зафіксовано понад 40 обстрілів.

За словами Тимчука, до «проблемних» напрямамів Донецька та Дебальцевого, обстріляних відповідно 14 і 16 разів, додався Луганський напрямок - тут за минулу добу позиції сил АТО були атаковані 8 разів.

Читайте такожБойовики обстріляли з "Градів" позиції силовиків під Маріуполем, є втрати – штаб оборониКрім того,найбільш «гарячими» точками військовий експерт назвав наступні позиції: блок-пост біля н.п. Кримське (7 обстрілів), позиції силовиків поблизу н.п. Славне (5 вогневих ударів) і опорні пункти і блок-пости в н.п. Новомихайлівка, Дебальцеве і Майорск (обстріляні по 4 рази).

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними прес-центру АТО, за минулу ніч у зоні бойових дій на Донбасі серед українських військових є поранені.