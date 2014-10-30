Військовий експерт назвав найбільш "гарячі" точки зони АТО

08:09, 30 жовтня 2014
Політика
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Війська армії РФ і бойовиків продовжують активні бойові дії на Донбасі.

REUTERS

Як пише у Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний супротив" Дмитро Тимчук, за минулу добу зафіксовано понад 40 обстрілів.

За словами Тимчука, до «проблемних» напрямамів Донецька та Дебальцевого, обстріляних відповідно 14 і 16 разів, додався Луганський напрямок - тут за минулу добу позиції сил АТО були атаковані 8 разів.

Читайте такожБойовики обстріляли з "Градів" позиції силовиків під Маріуполем, є втрати – штаб оборониКрім того,найбільш «гарячими» точками військовий експерт назвав наступні позиції: блок-пост біля н.п. Кримське (7 обстрілів), позиції силовиків поблизу н.п. Славне (5 вогневих ударів) і опорні пункти і блок-пости в н.п. Новомихайлівка, Дебальцеве і Майорск (обстріляні по 4 рази).

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними прес-центру АТО, за минулу ніч у зоні бойових дій на Донбасі серед українських військових є поранені.

Український доброволець з Правого Сектору Валерій Чудновський веде бій на околиці Донецького Аеропорту.
Український доброволець з Правого Сектору Валерій Чудновський веде бій на околиці Донецького Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
На злітній смузі Донецького Аеропорту.
На злітній смузі Донецького Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Українські десантники розвантажують транспорт в Донецькому Аеропорту.
Українські десантники розвантажують транспорт в Донецькому Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Всередині Нового Терміналу Донецького Аеропорту.
Всередині Нового Терміналу Донецького Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Українські танкісти обговорюють операцію з доставки вантажів до Донецького аеропоту.
Українські танкісти обговорюють операцію з доставки вантажів до Донецького аеропоту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Під час бою в Донецькому Аеропорту.
Під час бою в Донецькому Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Бій в Новому Терміналі Донецького Аеропорту
Бій в Новому Терміналі Донецького Аеропорту /  © facebook.com/sergei.loiko
Розвантаження транспорту у Донецькому Аеропорту.
Розвантаження транспорту у Донецькому Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Короткий відпочинок українського солдата між боями в Старому Терміналі Донецького Аеропорту.
Короткий відпочинок українського солдата між боями в Старому Терміналі Донецького Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Український солдат кричить щось в люк бронетранспортера під час бою в Донецькому Аеропорту.
Український солдат кричить щось в люк бронетранспортера під час бою в Донецькому Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
''Серьожа! Пі--ець! Це точно НАША міна летить!''
"Серьожа! Пі--ець! Це точно НАША міна летить!" /  © facebook.com/sergei.loiko
Перекус між боями у Старому Терміналі Донецького Аеропорту.
Перекус між боями у Старому Терміналі Донецького Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Вишку контролює українська армія.
Вишку контролює українська армія. /  © facebook.com/sergei.loiko
Мінування небезпечної ділянки у Старому Терміналі Донецького Аеропорту
Мінування небезпечної ділянки у Старому Терміналі Донецького Аеропорту /  © facebook.com/sergei.loiko
Бій у Старому Терміналі Донецького Аеропорту.
Бій у Старому Терміналі Донецького Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Українські десантники у рідкісні хвилини відпочинку у Донецькому Аеропорту.
Українські десантники у рідкісні хвилини відпочинку у Донецькому Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Розвантаження бронеколони під вогнем у Новому Терміналі Донецького Аеропорту.
Розвантаження бронеколони під вогнем у Новому Терміналі Донецького Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
Cлавко та Мишко під вогнем супротивника готують рештки танкіста, що згорів, до відправки додому з Донецького Аеропорту.
Cлавко та Мишко під вогнем супротивника готують рештки танкіста, що згорів, до відправки додому з Донецького Аеропорту. /  © facebook.com/sergei.loiko
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