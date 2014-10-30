Польща мала підстави вигнати російського журналіста - МЗС

Про це він сказав в ефірі TVN24, коментуючи справу.

"З’явилися звинувачення ABW (Агентство внутрішньої безпеки), і тому цей пан повинен виїхати з Польщі. І це не так, що виганяємо усіх російських журналістів", - зазначив Тшасковський.

"Польща не виганяла б нікого з країни, якби не було твердих доказів проти нього",- додав він, зазначивши, що про них не можна говорити публічно.

Читайте такожПольща планує позбавити посвідки на проживання журналіста агентства «Россия сегодня»Як повідомляв УНІАН, польське МЗС позбавило своєї акредитації Свірідова, який працював у Польщі журналістом з 2003 року, наприкінці минулого тижня за заявкою ABW. Ні дипломати, ні працівники ABW не коментували, чому саме журналіста позбавлено акредитації.

Польські ЗМІ писали, що справа може бути пов'язана із шпигунським скандалом, в рамках якого раніше у жовтні було заарештовано двох чоловіків та пізніше з’явилася інформація про плановане видворення з країни ще кількох російських дипломатів.

TVN24 повідомляла, що Свірідову у минулому також не продовжило акредитацію чеське Міністерство закордонних справ нібито через підозру у шпигунстві.