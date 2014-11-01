Російський канал НТВ хотів замовити журналістці Громадського сюжет про "карателів"

Далі співробітниця російського телеканалу Вікторія Петрова детально описала що має бути у сюжеті: «Жителі, яких «звільнили» від сепаратистів не дуже люблять своїх «визволителів», а деякі з місцевих хотіли б повернутися під контроль сепаратистів. Місцеві мають багато претензій до українських солдатів», повідомляє hromadske.tv.

Петрова попросила Станко дізнатися як мешканці на сході сприймають українську армію, як "визволителів" чи як "карателів".

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На каналі також наголосили, що «звичайно заплатять по вестерн юніону».

Настя Станко, до якої звернулася співробітниця НТВ, відмовилася від такої пропозиції та жартома зазначила, що "співпрацює лише з Lifenews після того, як познайомилася з ними в полоні у сепаратистів".

Нагадаємо, у червні Станко була захоплена в полон, коли готувала пряме включення на Луганщині поблизу російського кордону.

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