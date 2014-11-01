АП: Секретних домовленостей щодо виборів з бойовиками немає

Про це він сказав в ефірі програми "Шустер Live", пише Українська правда.

"Я вважаю провокацією проти України тему про секретні домовленості. Про те, що щось робиться не так. Сьогодні це все підхоплене на російських каналах", - заявив Чалий.

Він також показав копії двох документів із підписами учасників контактної групи, яка займалася врегулюванням ситуації на Донбасі.

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"Покажіть мені, будь ласка, будь-який ще один документ з підписами, прізвищами… Все інше - це гра, провокація, тиск… Ніяких інших секретних, не секретних, яких завгодно домовленостей такого плану, документів такого плану немає. Все робоче, все, що обговорюється - це не документ", - сказав Чалий.

"Якщо хтось буде намагатися видати за документ якісь усні домовленості, якісь попередні обговорення, якісь робочі таблиці – це все від лукавого", - додав він.