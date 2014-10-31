Порошенко, Ромпей і Баррозу вітають початок дії Угоди про асоціацію - заява

Про це йдеться у їхній спільній заяві, повідомили УНІАН у прес-службі президента України.

«Це відповідає прагненням українського народу, який засвідчив свою підтримку тіснішим відносинам з Європейським Союзом, у тому числі зовсім нещодавно під час парламентських виборів 26 жовтня», - наголошується в заяві.

Президенти України, Європейської ради та Єврокомісії переконані, що Угода про асоціацію стане ключовим інструментом реалізації за підтримки ЄС дуже необхідних реформ в Україні протягом наступних років.

«Тимчасове застосування охоплюватиме такі важливі сфери, як верховенство права, боротьба зі злочинністю та корупцією, а також посилене секторальне співробітництво», - зазначається в заяві.

Читайте такожВ Європарламенті створять Комітет асоціації з УкраїноюПідкреслюється, що інавгураційне засідання Ради асоціації, яке визначить пріоритети і започаткує процес моніторингу імплементації Угоди, відбудеться до кінця поточного року.

Автор заяви також вітають продовження терміну дії автономних торговельних преференцій ЄС для України до кінця 2015 року та підтверджують важливість належної підготовки до тимчасового застосування торговельних положень Угоди з 1 січня 2016 року.

Президенти України, Європейської ради та Єврокомісії висловили сподівання на швидке завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом всіма державами-членами ЄС у відповідності до національних процедур.

«Угода сприятиме процвітанню та стабільності на нашому континенті та створить нові можливості для регіонального співробітництва між Україною та її сусідами», - переконані автори заяві.

Також підкреслюється, що ЄС зобов’язується підтримувати Україну на її шляху до сучасної європейської демократії.

«Угода про асоціацію не є кінцевою метою співпраці між Україною та ЄС», - наголосили автори заяви.