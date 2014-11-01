У Костянтинівці влада рекомендувала не продавати алкоголь військовим

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації, 31 жовтня у Костянтинівці (місто під контролем українських силовиків) під головуванням заступника міського голови було проведено нараду за участі представників відділу торгівлі і захисту прав споживачів, правоохоронних органів, фахівців ветеринарної і санітарної служб, податкової інспекції.

Читайте такожПорошенка просять обмежити в Україні рекламу алкоголюПід час заходу були розглянуті питання продажу алкогольних напоїв військовослужбовцем військових формувань, що перебувають на території міста.

За підсумками наради було ухвалено рішення рекомендувати керівникам підприємств торгівлі всіх форм власності заборонити продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям військових формувань, що перебувають на території міста.