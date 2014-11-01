Терористи в Росії пообіцяли Україні "війну надовго"

Про це повідомляє Лента.ру. у розпорядженні якої опинилися фрагменти запису до її виходу в ефір.

Програма з закликами до війни вийде в ефірі телеканалу ТВЦ у суботу, 1 листопада, о 22:00 за Москвою (21:00 за Києвом)

Так, колишній харків'янин, співголова "народного фронту Новоросії" Костянтин Долгов заявив, що "весь жах війни на території колишньої України - надовго" і що "війна закінчиться нашою перемогою". Також він закликав "повісити" вищих посадових осіб України.

Читайте такожСША закликають всі країни не визнавати псевдовибори в "ДНР" і "ЛНР"Голова "комітету держбудівництва Новоросії" Володимир Рогов, який очолював націоналістичну організацію "Слов'янська гвардія", закликав захопити всю територію України.

Нагадаємо, бойовики мають намір провести незаконні вибори завтра, 2 листопада, чим порушать Мінські домовленості.