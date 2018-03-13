У Греції українського моряка засудили до 180 років в'язниці через перевезення біженців

Вбивці і наркоторговці отримують значно менші терміни, а громадяни ЄС і турки, затримані за такими ж обвинуваченнями у перевезенні нелегалів, відсиджують у грецьких в'язницях лише по кілька років.

У понеділок, 12 березня, у Греції черговий український моряк отримав величезний термін за обвинуваченнями в організації перевезення сирійських біженців.

Грецька судова система засудила 40-річного Дениса Бровченка до 180 років ув'язнення, повідомив ТСН брат засудженого Андрій.

Скандал із засудженням українців у Греції за подібними обвинуваченнями набрав обертів у лютому 2018 року, коли рідні затриманих спільно з представниками офісу омбудсмена дали прес-конференцію у Києві та публічно звернулися за допомогою до МЗС.

Засуджені та їхні родичі нарікають, що українські дипломати не докладають відповідних зусиль для допомоги морякам. Адже вироки, які їм присуджують грецькі суди, неадекватні. Вони сягають 25-200 років. Вбивці і наркоторговці отримують значно менші терміни, а громадяни ЄС і турки, затримані за такими ж обвинуваченнями у перевезенні нелегалів, відсиджують у грецьких в'язницях лише по кілька років.

Денис Бровченко висловив припущення, що дипломати інших країн якимось чином домовляються з Грецією щодо своїх засуджених громадян. Про це він сказав у своєму зверненні з в'язниці Коридаллос в Афінах.

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Повний текст звернення:

"Всі, кого ви бачите в цій камері - громадяни України, ув'язнені на довічний термін. За що? Всі були затримані береговою охороною під час перевезення біженців із Близького Сходу до Італії морським шляхом. Зараз це розповсюджена вакансія в Європі. А ось наслідки є нечуваним сюрпризом для кожного - довічне ув'язнення. Найприкріше у цій ситуації, що місцева влада не дає можливості виправдати і захистити себе, а представники наших держав (консульство) ігнорують всі наші багаторазові прохання про допомогу, такі як юридична підтримка або хоча б візит і консультація. Ми не знаємо, що зазначено в наших показах, за якими статтями нас звинувачують, як захищатися у суді. Всі ці моменти, виявляється, не варті уваги нашого консула, який за службовим обов'язком повинен допомагати співгромадянам, які потрапили в біду за кордоном. Саме в біду!

Це відеозвернення ми робимо для того, щоб нас нарешті почула наша держава, наші співвітчизники і світове співтовариство! Ніхто з нас раніше не мав проблем з законом! Всі опинилися тут, допомагаючи людям бігти від війни в Європу, яка їх приймає. Звірячий злочин, чи не так? Для порівняння, вбивцям і наркоторговцям тут дають всього кілька років. Не сперечаємося, закон був порушений і за це потрібно нести покарання, але воно не зрівняється зі скоєним! Можливо, уряд намагається налякати потенційних перевізників такими термінами, щоб іншим не хотілося повторювати, але ж результату немає, тому що не це вирішує проблему! Реально на проблему вплинуло виділення Євросоюзом коштів Туреччині на припинення потоку біженців шляхом створення тимчасових таборів і депортації. А нас саджають за повною програмою, начебто ми організатори, хоча всі є обдуреними виконавцями.

Дуже цікавий момент: обвинувачені за такі ж злочини громадяни ЄС або Туреччини сидять тут максимум кілька років і звільняються. Тобто з їхніми державами вдалося досягти якоїсь домовленості. Чому ж з нашими це неможливо? З цього напрошується висновок, що ми тут консервуємося без єдиного шансу на виправдання заради чиєїсь вигоди. Дуже не хочеться думати, що наш уряд в курсі, і просто заплющує очі.

Чи буде це звернення скандальним, чи залишиться непоміченим. У будь-якому разі, втрачати нам уже нічого..."