Бойовики обстріляли українські позиції в районі Бахмутки, є загиблі

Зокрема, залишається складною ситуація в районі траси Бахмутка, повідомляє прес-центр АТО

"Наслідком чергового обстрілу наших позицій стала загибель українського солдата, ще трьох воїнів поранено. Їх доставлено до медичних закладів, де надається кваліфікована медична допомога", - розповіли у прес-центрі.

Сили АТО вогнем у відповідь подавляють вогневі точки бойовиків, примушують їх припиняти вогонь та маневрувати.

Також удень бойовики вдались до чергової провокації, заявивши про танкову атаку українських підрозділів, при цьому вивели свій танк на вогневі позиції поблизу Горловки, звідки почали обстрілювати українські підрозділи, що розташовані в населеному пункті Майорськ. Внаслідок обстрілів поранено трьох українських солдат.

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Крім того, напружена обстановка склалась поблизу Маріуполя. Бойовики неодноразово обстріляли підрозділи, які забезпечують охорону та оборону цього приморського міста. За наслідками обстрілів втрат серед українських військових немає.

Обстрілів сил АТО на території Донецького аеропорту не зафіксовано.