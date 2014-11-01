Міліція виявила замінований вагон під Дебальцевим

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, за оперативним зведенням, працівниками міліції при проведенні оперативно-розшукових заходів на станції Дебальцеве-товарна на одній із залізничних шляхів було виявлено будівельно-вантажний вагон, поруч з яким знаходилося 9 ручних гранат, підготовлених до вибуху.

При огляді вказаного вагону були виявлені свідоцтва можливої причетності власника вагона до партизансько-терористичного угруповання, що діють на території Донецької і Луганської областей.

На сусідній залізничної колії під двома цистернами з пально-мастильними матеріалами були виявлені дев'ять ручних гранат, з приєднаними зачищеними проводами, які в свою чергу з'єднувалися з акумуляторними батареями, розташованими в будівельно-вантажному вагоні.

Читайте такожБойовики підірвали залізничниу колію в Луганській областіМісце події негайно було оточене співробітниками МВС України, викликано слідчо-оперативну групу та працівників вибухотехнічної служби СБУ.

В даний час вживаються заходи щодо встановлення власників вагона. Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.15 КК України «Замах на злочин», ч.1 ст.258 КК України - «Терористичний акт».