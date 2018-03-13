В ЄС незадоволені виконанням Україною їхніх вимог - журналіст

У неофіційному документі йдеться, що уряд не в повній мірі виконує контрольні показники ЄС і МВФ.

В Європейському союзі створили неофіційний документ, в якому зазначено, що Україна не в повній мірі виконує вимоги Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив з Брюсселя журналіст Рікард Йозвяк на своїй сторінці в Twitter.

"13 країн-членів ЄС і близьких союзників України створили неофіційний документ перед обговоренням Ради міністрів закордонних справ 19 березня, в якому говориться, що "уряд не в повній мірі виконує контрольні показники ЄС і МВФ. Активісти громадянського суспільства та експерти попереджають про ризики відкату", - повідомив Йозвяк.

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Як повідомлялося, віце-президент Європейської комісії - високий представник Європейського Союзу у закордонних справах і політиці безпеки Федеріка Могеріні стверджує, що у Євросоюзу немає втоми від України.

Європейська комісія пропонує Раді ЄС та Європейського парламенту надати Україні нову програму макрофінансової допомоги (МФП) у розмірі 1 млрд євро.

У МВФ заявляли, що Україна може розраховувати на четвертий перегляд програми кредитування Міжнародного валютного фонду (МВФ) вже до травня 2018 року, якщо українська влада зможе продемонструвати прогрес у виконанні необхідних реформ у найближчі місяць-два.