ЗМІ: сили АТО зачистили від бойовиків новий термінал аеропорту Донецька

Як повідомляє ТСН.uа, військові, зведені підрозділи десантників і розвідників, підняли над аеропортом 3 українських прапори.

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Протягом сьогоднішнього дня в районі аеропортупостійно стріляють, бойовики атакують важкою артилерією і "Градами".

Як повідомлялося раніше, бойовики активізували свої дії на півдні Донецької області, одночасно з цим з населених пунктів Свердловськ та Червонопартизанськ Луганської області в напрямку міста Луганськ виїхала група з 80 озброєних людей.