ЗМІ: сили АТО зачистили від бойовиків новий термінал аеропорту Донецька
17:06, 02 листопада 2014Політика
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Військові сил АТО, які захищають аеропорт Донецька, повністю зачистили новий термінал, на другому поверсі якого раніше були бойовики.
Над аеропортом Донецька підняли українські прапори / фото facebook.com/iv.bogdan
Як повідомляє ТСН.uа, військові, зведені підрозділи десантників і розвідників, підняли над аеропортом 3 українських прапори.
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Протягом сьогоднішнього дня в районі аеропортупостійно стріляють, бойовики атакують важкою артилерією і "Градами".
Як повідомлялося раніше, бойовики активізували свої дії на півдні Донецької області, одночасно з цим з населених пунктів Свердловськ та Червонопартизанськ Луганської області в напрямку міста Луганськ виїхала група з 80 озброєних людей.
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