МЗС погрожує "спостерігачам" на псевдовиборах правовими наслідками

З такою заявою виступило Міністерство закордонних справ (МЗС), передає радіо "Свобода". МЗС нагадало, що жодна авторитетна міжнародна організація та жодна демократична держава світу не визнає цих псевдовиборів та не направляла на них своїх спостерігачів.

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Україна розглядає ці псевдовибори як такі, що проводяться всупереч встановленому Конституцією і законами України порядкові виборів органів влади та містять ознаки вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади, мовиться в заяві.

Міністерство також нагадало, що СБУ вже відкрила кримінальне провадження за ознаками злочину.

«Закликаємо наших міжнародних партнерів приєднатися до держав та організацій, що вже засудили ці псевдовибори, а також відмежуватися від будь-яких заяв та оцінок згаданих псевдоспостерігачів як від таких, що не відображають офіційну позицію відповідної держави чи інституції», – мовиться в заяві.