На псевдовиборах в Донецьку бюлетені - на офісному папері, є додаткові списки - очевидці

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляють на своїх сторінках у Фейсбуці місцеві жителі, які стали очевидцями подій, і в підтвердження своїх слів викладають фотографії бюлетенів.

За словами очевидців, бюлетені надруковані на звичайному офісному папері і для захисту від підробки не мають нічого, окрім печатки зверху.

Читайте такожКеррі: Визнаючи псевдовибори на Донбасі, Росія порушує Мінські угоди

На ”виборчих дільницях” в Донецьку можуть проголосувати не тільки жителі з відповідною місцевою пропискою, але також ополченці і мешканці з інших міст, районів і навіть регіонів. Тому що в «ДНР» дозволяють людям голосувати на тих дільницях, на яких їм зручно, і для цього є додаткові списки.

Так, на сайті «ДНР» зазначено, що, наприклад, в школу №14 у Ворошиловському районі Донецька, де розташована одна з дільниць, «дуже підходить багато людей, які є біженцями, які прибули з районів, де відбуваються бойові дії, серед них - жителі Слов`янського району, села Спартак, жителі району з аеропорту, також на цій ділянці голосують і ополченці, один із них (з Луганської області) з позивним «Курбан».