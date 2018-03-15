Болгарія відхилила скаргу України і підписала угоду з Росією на ремонт винищувачів МіГ-29

Болгарська антимонопольна комісія відхилила звернення України, і Міноборони затвердило пропозицію росіян.

Болгарія обрала російську авіабудівельну корпорацію "МіГ" для проведення капітального ремонту 15 радянських винищувачів МіГ-29 до 2022 року.

Про це йдеться в документах Міністерства оборони Болгарії, повідомляє Reuters.

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Болгарія, яка є членом Європейського Союзу та НАТО, вважає, що тільки російська компанія здатна якісно відремонтувати МіГ-29, які були поставлені ще за часів існування Радянского Союзу. Тому Болгарія не запрошувала інших учасників угоди.

Софія заявила про необхідність продовжувати експлуатувати радянські літаки після оголошення планів купити вісім нових винищувачів у однієї з країн-членів НАТО.

Міністерство оборони Болгарії планувало підписати чотирирічний контракт на 81,3 млн. леїв ($51.45 млн.) з групою "МіГ", але відклало підписання після скарги української компанії "Укрінмаш".

Болгарська антимонопольна комісія пізніше відхилила звернення України, і 6 березня спеціальна комісія Міноборони затвердила пропозицію росіян.

Міноборони пояснювало, що обрало процедуру прямих переговорів з концерном "МіГ", тому що тільки російська компанія має ліцензію, виробляє оригінальні запчастини та має можливість ремонту МіГ-29.

Нагадаємо, спочатку шість болгарських винищувачів повинна була ремонтувати Польща. Вартість робіт за укладеним у 2015 році контрактом оцінювалася в $1,2 млн за один літак. Однак військова прокуратура Болгарії вважала, що угода завдає шкоди державній казні і висунула звинувачення у зловживанні службовим становищем очільнику Міноборони Миколі Ненчеву.

У лютому 2017 року влада Болгарії підписала контракти на ремонт цих винищувачів з російською літакобудівною корпорацією «МіГ». У грудні умови договору були уточнені: за $49,3 млн російська сторона повинна була відремонтувати вже 15 винищувачів -12 одномісних Міг-29А і три навчально-бойових Міг-29УБ. Середня вартість ремонту одного винищувача по цій угоді, таким чином, склала б $3,3 млн. Планувалося, що договір буде діяти чотири роки.