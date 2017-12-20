Болгарія відмовилася від послуг російської корпорації з ремонту винищувачів через скаргу України

Болгарія призупинила угоду з російською літакобудівною корпорацією «МіГ» про ремонт своїх реактивних винищувачів. Болгарський міністр оборони Красимір Каракачанов пояснив це рішення скаргою, яка надійшла від української держкомпанії «Укрінмаш», передає Reuters.

Читайте такожРосійські виробники через офшори постачають продукцію для української оборонки - ЗМІ«Скаргу в Комісію з захисту конкуренції подала українська компанія, щоб оскаржити процедуру, в рамках якої Міністерство оборони готувалося до переговорів і збиралося підписати договір», - сказав Каракачанов, додавши, що "коли є скарга, процес переговорів припиняється".

Спочатку шість болгарських винищувачів повинна була ремонтувати Польща. Вартість робіт за укладеним у 2015 році контрактом оцінювалася в $1,2 млн за один літак. Однак військова прокуратура Болгарії вважала, що угода завдає шкоди державній казні і висунула звинувачення у зловживанні службовим становищем очільнику Міноборони Миколі Ненчеву.

У лютому 2017 року влада Болгарії підписала контракти на ремонт цих винищувачів з російською літакобудівною корпорацією «МіГ». У грудні умови договору були уточнені: за $49,3 млн російська сторона повинна була відремонтувати вже 15 винищувачів -12 одномісних Міг-29А і три навчально-бойових Міг-29УБ. Середня вартість ремонту одного винищувача по цій угоді, таким чином, склала б $3,3 млн. Планувалося, що договір буде діяти чотири роки.